Sostenibilità: Icf e Samso insieme, attivato impianto solare risparmio di 163 tons Co2 anno

Milano, 20 mar. (Adnkronos) – Presso lo stabilimento di Industrie Chimiche Forestali di Marcallo con Casone (Milano) è stato attivato un impianto fotovoltaico di 350 Kwp ed è stata messa in funzione una stazione di ricarica elettrica per i veicoli del personale aziendale. Per la realizzazione dell’impianto, Icf, Industrie Chimiche Forestali – società tra gli operatori di riferimento a livello nazionale e internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana –si è rivolta a Samso, società E.S.Co specializzata in progetti di efficienza energetica.

L’impianto impiega 777 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, della potenza di 460 kWp, installati sul tetto dello stabilimento produttivo e soddisfa circa il 30% del fabbisogno energetico della Società, generando una riduzione annua delle emissioni equivalenti a 75 tonnellate di petrolio (75 TEP) con una diminuzione di 163 tonnellate di C02 all’anno. Tale intervento è equiparabile alla piantumazione di circa 1.500 alberi piantati attorno allo stabilimento. “Questo impianto -ha commentato Igor Bovo, amministratore delegato di Samso- produrrà energia completamente green che Industrie Chimiche Forestali destinerà all’autoconsumo e restituirà alla rete nazionale. E’ un contributo concreto alla produzione industriale sostenibile, alla riduzione degli impatti ambientali nel rispetto dell’integrità del nostro Pianeta e anche un dovere verso le nuove generazioni alle quali dobbiamo restituire un mondo vivibile.”

“Icf, nata nel 1918 –ha commentato Guido Cami, President Ceo di Industrie Chimiche Forestali– produce il 100% dei propri manufatti a Marcallo con Casone ed esporta il 70% degli stessi in tutto il mondo. E’ molto attenta alle tematiche ambientali da sempre. Ottemperiamo a tutto quanto le leggi nazionali e internazionali prevedono ma ci siamo organizzati per andare oltre guardando al futuro, così come abbiamo fatto nel passato. Questo impianto lo dimostra ancora una volta. Abbiamo a cuore il Pianeta dove viviamo, la salute dei nostri clienti, dei nostri lavoratori e della comunità che ci circonda e siamo sempre più impegnati nelle azioni di sostenibilità ambientale scegliendo partner di eccellenza come Samso. La nostra impresa ha già 105 anni di attività e continua ad essere quello che è sempre stata: un’impresa che guarda avanti! Occuparsi di chimica negli anni ‘20 del secolo scorso significava proprio questo: guardare avanti per garantire un futuro migliore a chi verrà dopo di noi''.