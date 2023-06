Sostenibilità, Insenga (Adnkronos): "Un nuovo sito per raccontare gli obiettivi Esg"

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Da qualche mese abbiamo aperto un nuovo canale sul sito Adnkronos che si chiama Obiettivo Esg che diventerà presto un vero e proprio sito, non un contenitore ma uno spazio per far capire qual è l'approccio necessario per conoscere e raccontare la s...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "Da qualche mese abbiamo aperto un nuovo canale sul sito Adnkronos che si chiama Obiettivo Esg che diventerà presto un vero e proprio sito, non un contenitore ma uno spazio per far capire qual è l'approccio necessario per conoscere e raccontare la sostenibilità e gli obiettivi Esg da tutti i punti di vista. Nel canale raccontiamo in maniera multimediale, multicanale e multidisciplinare la sostenibilità". Così Fabio Insenga, vicedirettore Adnkronos, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma.

"E' fondamentale porci e porre le domande per trovare insieme delle risposte. Il Gruppo Adnkronos sta facendo una trasformazione importante dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e della prospettiva con cui ogni giorno produce informazione, investendo sulla qualità dei contenuti e su temi che sono strutturali per l'informazione e per il futuro del Paese", dice Insenga citando in particolare tre tematiche, "la trasformazione demografica, quella digitale e quella sostenibile".

"Sostenibilità che si è trasformata tantissimo sia nella sua effettiva applicazione sia nella percezione che se ne ha all'interno e all'esterno delle aziende proprio per questo insieme ad Eikon Strategic Consulting, con il progetto l'Esg Culture Lab, ci occupiamo di capire quanto ci sia da fare nelle aziende e nel paese quando parliamo di Esg", conclude.