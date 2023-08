Sostenibilità, Massolo: "Nostri obiettivi riconosciuti credibili da comunità internazionale"

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - “In Mundys e nelle nostre consociate, non vogliamo fare della sostenibilità a perdere solo per il gusto di parlarne. Mi fa molto piacere che a livello internazionale ci vengano riconosciuti, come realistici e credibili, i nostri obiettivi". Lo ha detto i...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “In Mundys e nelle nostre consociate, non vogliamo fare della sostenibilità a perdere solo per il gusto di parlarne. Mi fa molto piacere che a livello internazionale ci vengano riconosciuti, come realistici e credibili, i nostri obiettivi". Lo ha detto il presidente di Mundys, Giampiero Massolo, a margine dell’evento ‘Verso il viaggio sostenibile e green’, tenutosi all’aeroporto di Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’ ed organizzato da Mundys e Adr. "Negli ultimi quattro anni abbiamo ridotto di un quarto le nostre emissioni dirette, ma contiamo di dimezzarle all’orizzonte del 2030 e di annullarle per il 2040. Questo significa rendere possibile una cosa molto semplice: il viaggio sostenibile”.

“Noi siamo per la sostenibilità partecipata perché questa non è un qualcosa che possono fare solo le singole aziende e i singoli governi – ha continuato Massolo -. La sostenibilità deve essere un’opera collettiva che coinvolge l’intera catena del valore e in un aeroporto ci sono anche i passeggeri”.