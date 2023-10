Sostenibilità, Premio Areté a Barilla per il progetto 'ThisAbility'

Sostenibilità, Premio Areté a Barilla per il progetto 'Thi...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Barilla ha ricevuto il premio Areté, nella categoria Comunicazione Interna, per il progetto 'ThisAbility', nato per sensibilizzare l’inclusione nel mondo del lavoro e renderlo un luogo più rassicurante e socialmente cooperativo, dove le persone con abilità diverse si sentano responsabilizzate e valorizzate attraverso scelte e opportunità comuni.

Il premio Areté da 20 anni segnala alla business community e all’opinione pubblica l’efficacia della comunicazione nel rispetto delle regole della responsabilità. Il riconoscimento di quest’anno è stato consegnato durante il Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale e ha premiato Barilla per l’impegno nelle attività che dal 2018 segnano il percorso dalla 'disabilità alla possibilità', portate avanti con il progetto di comunicazione interna 'ThisAbility'. Un riconoscimento, questo, che celebra l'impegno e la dedizione di ThisAbility e delle Persone Barilla nella promozione di una comunicazione responsabile e inclusiva.

Fin dall’inizio del proprio percorso nella Diversity, Equity&Inclusion, infatti, l’Azienda di Parma ha considerato prioritario l’impegno nei confronti della disabilità. Obiettivo: superare le barriere fisiche e mentali, promuovere comprensione culturale e consapevolezza delle disabilità visibili e invisibili e garantire l'inclusione nei luoghi di lavoro di persone con abilità diverse. Al centro di questo percorso ci sono gli Employee Resource Group, gruppi di volontari organizzati, guidati e formati da persone Barilla in tutto il mondo con l'obiettivo di imprimere un cambiamento culturale positivo all’interno dell’Azienda e promuovere temi legati alla diversità e alle pari opportunità. Ad oggi ci sono 17 Erg guidati da dipendenti che coinvolgono attivamente quasi 2mila persone in numerose iniziative DE&I in tutto il mondo. Uno di questi è proprio 'ThisAbility'.