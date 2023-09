Sostenibilità, Rampelli: "Invenzione della circolarità dei rifiuti geniale"

Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Sul tema ambientale sono stati fatti degli errori, ma sono stati ideati anche strumenti virtuosi”. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, in occasione della presentazione del quarto Rapporto Circonomia. “Credo che l’invenzione de...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Sul tema ambientale sono stati fatti degli errori, ma sono stati ideati anche strumenti virtuosi”. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, in occasione della presentazione del quarto Rapporto Circonomia.

“Credo che l’invenzione della circolarità dei rifiuti sia straordinariamente geniale perché ci consente di utilizzare più volte ciò che consumiamo, ci permette di tutelare la materia prima e la materia prima seconda, salvaguardando così il futuro delle nuove generazioni e preservando il pianeta – dice – Ma ci sono molti paradossi. L’approvvigionamento energetico non può andare a scapito della salvaguardia del paesaggio: se abbiamo un deficit di energia non possiamo andare a spalmare sul territorio milioni e milioni di pale eoliche e pannelli fotovoltaici perché rischiamo di distruggere questa ricchezza e procurando un’altra emergenza, ancora più pericolosa, quella alimentare. Sulla rigenerazione urbana, non si può continuare a parlare di economia circolare e poi costruire con i materiali più energivori che ci siano, vetro e acciaio. Infine, i rifiuti: se dobbiamo fare economia circolare, la costruzione del termocombustore rinnega il principio stesso dell’economia circolare".