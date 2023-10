Sostenibilità, Razeto (Hitachi): "Nostra missione soluzioni sempre più efficienti"

Milano, 06 ott. - (Adnkronos) - “E’ stato detto in molte occasioni che il trasporto su rotaia è uno dei più tecnologici che ci sia. Quanto sia sostenibile dipende da come lo facciamo: e questa è la vera differenza. Dipende da come viene fatto il treno, da come vengo...

Milano, 06 ott. – (Adnkronos) – “E’ stato detto in molte occasioni che il trasporto su rotaia è uno dei più tecnologici che ci sia. Quanto sia sostenibile dipende da come lo facciamo: e questa è la vera differenza. Dipende da come viene fatto il treno, da come vengono scelti i materiali, da come coinvolgiamo tutti i fornitori rispetto agli stessi obiettivi che ci siamo posti noi”. Lo ha detto Andrea Razeto, Director of CSR & Sustainability di Hitachi Rail, intervenendo al panel “Infrastrutture e sostenibilità del territorio” all’11a edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, all’Università Bocconi di Milano.

“Non c'è solo il treno. C'è anche l'efficienza del trasporto, l'efficienza di come utilizziamo l’energia impiegata nel treno. Quindi la missione di Hitachi è quella di proporre delle soluzioni che siano sempre più efficienti in termini ambientali, ma anche in termini sociali. Per la definizione di infrastruttura si deve partire dall’ascolto del territorio”, ha concluso.