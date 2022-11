Sostenibilità, Rdr Spa diventa Società Benefit

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Rdr Spa azienda di Torre del Greco (NA), attiva in Italia nel settore del Ciclo Integrato delle Acque, trasforma il suo Statuto Sociale in Società Benefit, diventando di fatto la prima in Italia del settore elettromeccanico operante nel Sii (Servizio Idrico Integrato) a farlo.

Un primato che impegna Rdr Spa a perseguire accanto all’obiettivo del profitto anche quello del beneficio comune, operando in modo da avere un impatto positivo sulla società, le comunità, le persone, i territori e in particolare sull’ambiente. Introdotte giuridicamente in Italia dal 2016, le Società Benefit oggi sono più di 2000 e rappresentano un’evoluzione del concetto di azienda in un’ottica di sostenibilità e beneficio comune.

Fondata nel 1978 da Francesco Di Ruocco come laboratorio artigianale di elettromeccanica oggi Rdr Spa con oltre 270 dipendenti, 6 sedi operative e 50 milioni di euro di fatturato nel 2021 è il quarto player italiano nel settore del ciclo integrato delle acque, specializzato nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, messa in servizio e conduzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque.

“L’acqua è la risorsa di cui noi ci occupiamo, un bene comune, fonte di vita e nel nostro caso anche del nostro lavoro. Risorsa sempre più minacciata dai cambiamenti climatici in corso – commenta Alessandro Di Ruocco, presidente Rdr Spa – Per questo abbiamo sentito il dovere morale di formalizzare il passaggio a Società Benefit, un’evoluzione naturale e positiva della nostra azienda, che la rende adeguata alle sfide e alle opportunità di questo secolo, che guarda al futuro delle generazioni e che soprattutto la spinge a essere da esempio per le altre realtà del settore.

Attraverso strumenti come la Relazione di Impatto annuale, la rendicontazione dei risultati ottenuti e il monitoraggio del nostro impatto sociale e ambientale vogliamo diventare un modello di riferimento per il territorio campano e non solo, affinché si inneschi un cambiamento virtuoso a beneficio di tutte le comunità e del pianeta”.

Tre le finalità specifiche di beneficio comune che Rdr Spa intende perseguire con il nuovo statuto vi sono quelle relative alle risorse umane e alla gestione del lavoro impegnandosi ad ascoltare le rispettive esigenze e a migliorare il benessere e la qualità della loro vita, favorendo e sostenendo l’innovazione e promuovendo percorsi di formazione che facciano accrescere le competenze di ogni singolo ruolo.

Per quanto riguarda i rapporti con gli stakeholders, Rdr Spa si impegna a mantenere flussi comunicativi continui, improntati alla condivisione dell’informazione e alla motivazione verso i temi delle scelte sostenibili e a supportare e sensibilizzare la catena dei fornitori e dei partner verso uno sviluppo sostenibile comune. A livello sociale invece lavorerà sulla sinergia e la prossimità con i territori in cui opera a partire da Torre del Greco, attraverso progetti che, puntando sui giovani, ne favoriscano lo sviluppo sociale e professionale. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale l’azienda campana si impegna a monitorare il proprio impatto e migliorare il consumo dei carburanti, gli indici di CO2 e i consumi energetici.