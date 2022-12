Sostenibilità, Sannella (Birra Peroni): "Presentato nuovo modello ecosistemico"

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - “Il campus Peroni si basa sulle connessioni perché è un luogo di collaborazione. E’ nato alcuni anni fa per mettere insieme le migliori risorse e intelligenze dei centri di ricerca e dei partner scientifici, ma anche di start up innovative&rdquo...

(Adnkronos) – “Il campus Peroni si basa sulle connessioni perché è un luogo di collaborazione. E’ nato alcuni anni fa per mettere insieme le migliori risorse e intelligenze dei centri di ricerca e dei partner scientifici, ma anche di start up innovative”. Così il direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni, Federico Sannella, a margine dell’evento organizzato da Campus Peroni dal titolo 'Connessioni di valore per la transizione ecologica dell’agroalimentare'.

Un lavoro reso possibile dalle connessioni fra piccole e grandi aziende italiane che, come ha spiegato Sannella, “sono utili per poter capire quale sarà la strada del futuro per la transizione ecologica”. Nel corso dell’evento tenutosi in Piazza Santi Apostoli a Roma, il direttore Relazioni Esterne e Affari Istituzionali di Birra Peroni ha poi presentato il nuovo modello eco-sistemico promosso dal Campus.

“Questo è basato su tre fasi: tracciabilità, misurazione e miglioramento – ha continuato Sannella – Il primo prevede la tracciabilità di tutti i dati della filiera dell’agroalimentare e lo facciamo attraverso la tecnologia blockchain che permette di condividere i dati e di essere trasparenti.

Con la misurazione riusciamo a capire dove dobbiamo agire. Infine, con il miglioramento cerchiamo di individuare progetti e risorse condivise. Insomma, si punta sulla collaborazione e sul valore del dato raccolto”.