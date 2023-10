Sostenibilità, Sanpellegrino entra a far parte della comunità B Corp

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Sanpellegrino, azienda attiva nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, ha ottenuto il riconoscimento di B Corp, entrando a far parte di una comunità internazionale di oltre 7.500 aziende, che rispettano elevati standard di performance sociale ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Sanpellegrino, azienda attiva nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, ha ottenuto il riconoscimento di B Corp, entrando a far parte di una comunità internazionale di oltre 7.500 aziende, che rispettano elevati standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità. Lo status di B Corp è stato assegnato dopo un rigoroso processo di verifica da parte del network no-profit B Lab. Le B Corp sono aziende guidate da obiettivi che creano benefici per tutti gli stakeholder, non solo per gli azionisti.

“Siamo orgogliosi di essere una Certified B Corp – ha dichiarato Michel Beneventi, amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino – un riconoscimento dell’impegno che portiamo avanti da anni come 'force for good'. Essere B Corp non significa solo essere ‘una buona azienda’, ma anche impegnarsi costantemente a misurare e migliorare le nostre performance ambientali e sociali".

Il B Impact Assessment (Bia) di B Lab misura l'impatto positivo di un'azienda su cinque aree chiave: la governance, i lavoratori, la comunità, l’ambiente e i clienti – spiega il Gruppo in una nota – Il Gruppo Sanpellegrino, a cui fanno riferimento i brand di acqua minerale S.Pellegrino, Acqua Panna e Levissima, le bibite Sanpellegrino e gli aperitivi, ha dimostrato di soddisfare gli elevati standard richiesti per diventare Certified B Corp con aree di forza come l’impegno per le persone e il pianeta. Il programma completo di benefit per i dipendenti mostra la determinazione a migliorare il benessere delle persone che lavorano in azienda, contribuendo a un'economia più inclusiva e sostenibile. L'attenzione del Gruppo Sanpellegrino per le politiche di diversity e inclusione e per le politiche incentrate sulla famiglia, come il congedo per i caregiver, l'offerta di programmi estivi per i figli dei dipendenti e il rimborso delle spese scolastiche, sono tra gli esempi tangibili dell'importanza dell'integrazione tra lavoro e vita privata e del sostegno alle esigenze familiari dei dipendenti.

B Lab ha anche positivamente riconosciuto le pratiche implementate dal Gruppo Sanpellegrino per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività quali l'utilizzo di carburanti a basse emissioni di carbonio come Lng e bio-Lng, le partnership con fornitori di servizi logistici per ridurre le emissioni di gas a effetto serra o l’utilizzo, insieme al Pet vergine, di Pet riciclato per le proprie bottiglie. L'investimento di Sanpellegrino nei biocarburanti ottenuti dai rifiuti è un esempio dell’approccio proattivo alla riduzione delle emissioni climalteranti della propria rete logistica. Inoltre, nel 2023 la flotta del Gruppo Sanpellegrino si è arricchita del primo truck elettrico: un mezzo che permette la distribuzione dei prodotti Levissima a zero emissioni. Sanpellegrino è tra le prime aziende a utilizzare in Italia un camion 100% elettrico per il trasporto pesante.

"Diventare una Certified B Corp è dimostrazione del fatto che un’azienda soddisfa standard elevati di impatto sociale, ambientale e trasparenza, dall’impronta di carbonio fino al coinvolgimento dei propri lavoratori nei processi decisionali, e agisce nell’interesse di tutti gli stakeholder – ha affermato Anna Puccio, Managing Director di B Lab Italia – Mi congratulo con il Gruppo Sanpellegrino per questo traguardo raggiunto e per il loro impegno volto a migliorare continuamente il proprio impatto, unendosi a una comunità di aziende che condividono gli stessi valori. Questo traguardo ispirerà altre aziende della filiera ad unirsi al Movimento delle B Corp e ad avanzare verso il cambiamento sistemico di cui tanto abbiamo bisogno”.