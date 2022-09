Sostenibilità, Songini (Acea): "Conclusa II edizione contest Acea su progetti sviluppo sostenibile territori"

Grosseto, 18 set. (Adnkronos) – “Si è conclusa oggi la seconda edizione del contest di Acea sulla sostenibilità in cui premiamo i principali progetti per lo sviluppo sostenibile dei territori, ideati da tutte le società del gruppo”. Lo ha dichiarato Stefano Songini, responsabile Investor Relations & Sustainability del gruppo Acea, a margine dell’evento di premiazione che si è tenuto a Cala Galera, nei pressi di Porto Ercole.

“Si tratta di progetti che offrono soluzioni per la tutela della risorsa idrica, promuovendo nuovi modelli di sviluppo e di consumo di energia. Ci siamo occupati di comunità energetiche rinnovabili, che per noi rappresentano un futuro molto interessante, e dei nuovi metodi di riciclo e riutilizzo della materia nella parte ambientale. Al tempo stesso sono stati sviluppati progetti nel sociale dove stiamo lavorando con il territorio e per il territorio affinché si trovino soluzioni per la parte energetica, per la parte ambientale e per quella idrica”.