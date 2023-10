Sostenibilità, XX Premio Areté per la comunicazione responsabile all'Apple Academy

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – E' stato assegnato il Premio Areté, giunto alla sua XX edizione, dedicato quest'anno alla comunicazione responsabile sul tema della sostenibilità. Si conclude così la manifestazione organizzata all’Università Bocconi di Milano nell'ambito della tre giorni di lavori del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale. A consegnare i premi Enzo Argante, presidente di Areté, e Luciano Floridi, presidente della giuria.

Vincitrice assoluta del Premio è la Apple Academy dell'università Federico II di Napoli. Questi gli altri "maestri della responsabilità 2023" premiati nelle diverse categorie: gruppo Iren per la comunicazione d’impresa; Cesvi per la comunicazione sociale; Banca Ifis per la comunicazione finanziaria; Barilla per la comunicazione interna; Chora Media per i media. Apple Academy è stata premiata anche nella categoria della comunicazione pubblica. Il premio della stampa, invece, è andato a One More Pictures.

Premi speciali sono stati inoltre assegnati a Elisa Zambito Marsala, di Intesa Sanpaolo, per il "più importante progetto privato di contrasto alla povertà educativa"; a Letizia Moratti, per l’"ultradecennale attività di sostegno alle fragilità e contrasto alle dipendenze" (con San Patrignano in primis); a Davide Dattoli, di Talent Garden, per la valorizzazione del capitale umano; a Lorella Cuccarini, in qualità di conduttrice di 'Trenta ore per la vita'; a Corrado Passera, fondatore di Illimity Bank e "protagonista nel sostegno al mondo delle piccole e medie imprese".