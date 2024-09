Sostenibilità, Zacchi (Bper Banca): "Impegnati a essere partner attento e coerente per clienti"

Genova, 21 set. (Adnkronos) – “Bper Banca è da sempre attenta a ridurre i propri impatti ambientali ma anche ad essere un partner credibile, attento e coerente per i propri clienti, sia private che corporate. Essere sostenibili infatti vuol dire intraprendere un percorso che ci permetta di essere accanto alla nostra clientela attraverso servizi dedicati, attività di consulenza e prodotti che permettano di perseguire i propri obiettivi di sostenibilità”. Lo afferma Giovanna Zacchi, Esg head strategist di Bper Banca, in occasione del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 64esima edizione, in svolgimento fino al 24 settembre 2024 ed intitolato ‘We are made of sea’.

“Questo vale per tutti i settori ma soprattutto per l’economia del mare – conclude Zacchi – un settore che è da sempre attento all’ecosistema in cui cresce ma che ad oggi ha intrapreso un percorso di sostenibilità per il quale ha bisogno di un credibile partner finanziario: Bper è quel partner”.