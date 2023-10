Sostenibilità, a Jointly la menzione speciale del Premio Impatto

Milano, 6 ott. (askanews) – Il programma “Professione Genitori” di Jointly, prima B-Corp in Italia nel Corporate Wellbeing, ha ottenuto la menzione speciale nella seconda edizione del “Premio Impatto”, assegnato in Bocconi, a Milano, dal Salone della CSR e dell’innovazione sociale. “Professione Genitori è un programma che Jointly rivolge alle aziende che vogliono accompagnare i propri dipendenti con famiglia in tutte le varie fasi di crescita dei propri figli e nei momenti cruciali di decisione sia della scuola che del lavoro – dice Alessia Vincioni project manager “Professione Genitori” di Jointly – E’ un programma che si declina in quattro moduli diversi, e ciascuno dei quali affronta il tema dell’orientamento scolastico, dell’orientamento post diploma, dell’educazione digitale, e dei compiti e delle nuove sfide genitoriali”.

Il Premio Impatto punta a riconoscere l’impegno delle realtà profit e non profit nel misurare il valore economico, sociale e ambientale creato da progetti e iniziative di sostenibilità. Per Jointly si tratta di un secondo riconoscimento consecutivo da parte del Salone della Csr, avendo già vinto lo scorso anno, sempre con “Professione Genitori”, il Premio stesso. La motivazione del riconoscimento di quest’anno sottolinea: “la chiarezza degli obiettivi del progetto Professione Genitori e la solidità scientifica e metodologica dell’impianto di valutazione”.

“Per noi era molto importante non solo erogare il programma, ma anche fare una rendicontazione dei risultati sia in termini di misurazione delle performance ottenute, sia riguardo i benefici che il wellfare ha sul benessere delle persone e sul benessere organizzativo e, a livello più generale, sull’intera comunità sull’intero territorio di riferimento – prosegue Vincioni – Per la misurazione dell’impatto ci siamo affidati al nostro partner BDO Italia, e abbiamo fatto riferimento a standard e metodologie internazionali tra cui la “Teoria del cambiamento” che consente capacità di fare una misurazione degli impatti anche di lungo periodo”.

Jointly è dunque l’unica società di servizi di Corporate Wellbeing che accompagna le imprese anche nella progettazione e realizzazione di piani integrati di welfare aziendale e nella misurazione di impatto delle soluzioni proposte ai fini Esg; e con una impostazione che va oltre le tradizionali formule di integrazione economica. “L’approccio di Jointly al corporate wellbeing va oltre a i benefici economici è di supporto al reddito, ma propone delle soluzioni che vanno ad impattare sul benessere delle persone e delle loro famiglie – conclude la Project manager “Professione Genitori” di Jointly – ‘Professione Genitori’ è uno dei progetti che mettiamo in campo in questo senso, ma abbiamo anche altri progetti come per esempio quelli dedicati ai care giver , un’altra categoria che necessita di grande supporto”.

In sette anni di attività “Professione Genitori” ha coinvolto oltre 35.000 persone, tra genitori e figli, di 56 aziende, erogando 35.000 ore di formazione attraverso piattaforme online consentendo di arrivare capillarmente su tutto il territorio nazionale.