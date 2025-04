Sostenibilità, ABB spinge sull'elettrificazione e l'automazione

Sesto San Giovanni(MI), 22 apr. (askanews) – Elettrificazione e automazione aiutano le industrie di tutto il mondo a diventare sempre più efficienti, produttive e sostenibili. È quanto evidenzia ABB, multinazionale svizzero-svedese con 140 anni di storia e più di 110.000 dipendenti a livello globale, che in occasione della Giornata Mondiale della Terra mette in luce, attraverso il suo rapporto annuale sulla sostenibilità, il proprio contributo alla costruzione di un futuro più solido ed efficiente nella gestione delle risorse.

“ABB è un’azienda multinazionale che lavora nel mondo dell’energia e dell’automazione, ha una forte radice in Italia con più di 5.000 dipendenti e otto stabilimenti di produzione. Gli obiettivi all’interno della nostra agenda – ha sottolineato Francesco Modanese, ambassador sostenibilità di ABB Italia – sono chiari e definiti: ci occupiamo di aspetti ambientali come la riduzione delle emissioni, di risorse, a livello dei nostri siti produttivi e di progresso sociale attraverso una serie di attività che facciamo all’interno dei nostri stabilimenti, ma anche con le comunità”.

Un esempio concreto è stata la riduzione del 78% nel 2024 rispetto al 2019 delle emissioni di gas serra prodotte direttamente dall’azienda al proprio interno o indirettamente attraverso l’energia acquistata, con l’obiettivo di raggiungere quota 80% entro il 2030 e 100% entro il 2050, ma l’impegno si estende anche alle attività dei clienti.

“Abbiamo portato avanti – ha aggiunto – tutta una serie di azioni e di attività per aiutare anche loro ad emettere meno. Ad esempio nel campo degli edifici abbiamo aiutato, giusto nel 2024, un nostro cliente, Gattermayer, a realizzare la sua sede all’interno della quale abbiamo fatto tutta una serie di azioni di ottimizzazione, per l’illuminazione, la gestione della parte termoidraulica e anche per la gestione della luce solare”.

Un altro tema è quello della gestione dei rifiuti che ha già dato risultati significativi.

“A livello globale ABB si è data l’obiettivo entro il 2050 di rifiuti zero in discarica, ma in Italia abbiamo bruciato le tappe perché in tre stabilimenti abbiamo già raggiunto zero rifiuti in discarica: a Frosinone, Santa Palomba e Garbagnate Monastero” ha concluso.

Leve fondamentali per accelerare l’adozione di pratiche sostenibili, sia al proprio interno sia da parte delle industrie clienti, sono per ABB la transizione energetica e quella digitale con l’obiettivo di creare valore a lungo termine combinando competenze ingegneristiche e informatiche.