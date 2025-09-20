Sostenibilità ambientale: cosa non ci dicono

Sostenibilità ambientale: tra illusioni e realtà

Diciamoci la verità: la sostenibilità ambientale è diventata la nuova religione del nostro tempo. Tuttavia, è fondamentale interrogarsi su quanto di ciò che si ascolta sia realmente fondato su dati concreti. Il re è nudo, e ve lo dico io: le aziende e i governi stanno promuovendo illusioni.

Secondo un rapporto dell’Università di Stanford, l’80% delle aziende che si dichiarano green in realtà non rispettano le normative ambientali. Le statistiche scomode parlano chiaro: solo il 15% delle aziende investe realmente in pratiche sostenibili. Il resto è puro marketing, una facciata per attrarre consumatori sempre più attenti e, diciamocelo, anche un po’ colpevoli.

La realtà è meno politically correct: la transizione verso un’economia sostenibile è costosa e complessa. Molti ritengono che basti cambiare le lampadine o riciclare la plastica per salvare il pianeta. Tuttavia, i dati mostrano che le emissioni globali di CO2 sono aumentate del 60% negli ultimi 30 anni. Pertanto, è lecito chiedersi: dove sta il cambiamento?

In conclusione, la sostenibilità è un tema fondamentale, ma la narrazione che ci viene proposta è spesso fuorviante. È ora di smettere di credere ai miti e iniziare a chiedere responsabilità reali. So che non è popolare dirlo, ma è tempo di un pensiero critico e di una vera azione.