Sostenibilità ambientale: cosa non ci dicono veramente

La verità scomoda sulla sostenibilità ambientale

Diciamoci la verità: la narrativa sulla sostenibilità ambientale appare talvolta fragile, simile a un castello di carte. Vi è una buona capacità di discutere riguardo alla riduzione dei rifiuti e alle energie rinnovabili, ma pochi si interrogano sull’efficacia reale di tali pratiche. La realtà è meno politically correct: non è sufficiente piantare un albero per ritenere di salvare il pianeta.

I dati scomodi

Un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change evidenzia che le emissioni globali di gas serra continuano a crescere. Nel 2022, si è registrato un aumento del 1,3% rispetto all’anno precedente, nonostante gli sforzi dichiarati. Inoltre, il 70% delle emissioni deriva da sole 100 aziende. Pertanto, mentre si cerca di promuovere il riciclo, i grandi attori industriali continuano a inquinare senza alcun freno.

Un’analisi controcorrente

La realtà è meno politically correct: il concetto di sostenibilità è diventato un marchio, un modo per vendere prodotti. Il termine eco-friendly è utilizzato per giustificare prezzi gonfiati. Il greenwashing è una prassi comune, e i consumatori sono complici di questa farsa. È necessario interrogarsi se comprare una bottiglia d’acqua “biodegradabile” possa realmente risolvere i problemi globali.

Riflessioni sulla sostenibilità

La sostenibilità richiede un cambiamento sistemico, non solo scelte individuali. La maggior parte delle soluzioni proposte sono palliativi che consentono di sentirsi bene mentre il problema continua a crescere. Affrontare le questioni strutturali è fondamentale per apportare un vero cambiamento.

Invito al pensiero critico

La prossima volta che si incontra una campagna pubblicitaria che promette di salvare il mondo, è opportuno chiedersi: chi ci guadagna davvero? È tempo di superare l’adesione acritica alle narrazioni e di iniziare a pensare in modo critico. Il futuro del nostro pianeta dipende dalla nostra capacità di mettere in discussione ciò che ci viene presentato.