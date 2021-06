Sostenibilità, arriva la cialda di caffè compostabile al 100%

Roma, 9 giu. (askanews) – L’espresso è finalmente 100% amico della natura. La cialda compostabile, il sistema già sostenibile per sorseggiare un buon caffè, oggi infatti si arricchisce con il packaging riciclabile nella carta. Si tratta di una esclusiva di Caffè Borbone, ambasciatore della tradizione napoletana del caffè, che lancia un messaggio per la sostenibilità, “fai la scelta giusta per un mondo migliore!”.

Caffè Borbone, prima azienda italiana a proporre agli appassionati di caffè la cialda compostabile, che smaltita nell’umido può essere utilizzata per la produzione di compost adatto ad arricchire con elementi vitali i terreni, ora è la prima, anche a produrre un involucro riciclabile nella raccolta della carta grazie alla tecnologia, nata dalla costante attenzione e all’impegno dell’azienda nel settore ricerca e sviluppo, in collaborazione con Seda International Packaging Group.

Un risultato tutto partenopeo.

La cialda 100% Amici della Natura è disponibile nella Grande distribuzione organizzata, nei negozi specializzati di caffè e attraverso i canali di vendita on-line.