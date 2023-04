Sostenibilità, Bologna (illycaffè): nostra visione integrata

Roma, 3 apr. (askanews) – “La nostra visione di sostenibilità è integrata lungo tutte le fasi della nostra catena del valore. Dai produttori ai consumatori finali. Questo avviene attraverso pratiche di agricoltura sostenibile e rigenerativa. Attraverso progetti sul campo a supporto delle comunità con le quali lavoriamo. Attraverso una gestione consapevole delle risorse ambientali e adottando i principi dell’economia circolare”.

Olga Bologna, Chief Strategy & Investor Relations Officer illycaffè, ha così riassunto il suo intervento sui temi della sostenibilità in occasione dell’evento Innovazione e Made in Italy, promosso da Angi al ministero delle Imprese e del Made in Italy.