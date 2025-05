Sostenibilità, Bonella: a Castelporziano dialogo con giovani

Roma, 31 mag. (askanews) – “Nella tenuta presidenziale di Castelporziano ancora una bellissima giornata di educazione alla sostenibilità, grazie alla proposta, che abbiamo accolto con entusiasmo di Globe Italia e del Conai abbiamo una rappresentanza di studenti di tutte le scuole del paese che vengono qui per fare pratica in quello che è l’esercizio del Riciclo in Classe, ma ci siamo resi conto di come sono loro ad essere già bravissimi e molto attenti.

Quindi dialogo con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità in un luogo come la Tenuta che ha fatto di questo dialogo l’asse portante delle proprie attività”.

Lo ha dichiarato Giulia Bonella, Direttrice della Tenuta presidenziale di Castelporziano che ospitato 200 bambine e bambini delle scuole primarie italiane nell’ambito di Riciclo di Classe, il progetto di educazione ambientale promosso da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – in collaborazione con Globe Italia.