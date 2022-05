Sostenibilità, da GBC Italia formazione per professionisti

Roma, 18 mag. (askanews) – Ritorna anche quest’anno la Masterclass GBC Italia, il 19 e 20 maggio a Roma, dedicata alla community dei professionisti della sostenibilità della filiera edile e immobiliare.

Ancora più dinamico, per venire incontro alle esigenze dei professionisti di tutta Italia, l’evento quest’anno si svolgerà nel doppio formato: in presenza, ospitata all’interno dei prestigiosi spazi di Palazzo Taverna a Roma, e online, in formato webinar.

La Masterclass è interamente videoregistrata: sarà quindi possibile rivedere qualsiasi intervento delle due giornate, in ogni momento, on demand.

Approfondimenti tematici e interattivi in questa edizione: lecture, workshop e hackathon. I temi spazieranno in 6 ambiti: Città sostenibili, Gestione del processo costruttivo, Risorse naturali, Efficienza energetica, Economia circolare, Salute e benessere.

Si indagherà grazie ad autorevoli keynote speakers nazionali ed internazionali, sullo stato delle opportunità e delle best practice in tema di sostenibilità energetico-ambientale anche negli altri paesi scoprendo quali sono le opportunità, l’evoluzione e la penetrazione nei mercati nazionale e globale dei Green Buildings.