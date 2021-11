Sostenibilità, da Montello SpA 400 milioni di investimenti

Roma, 29 nov. (askanews) – Investimenti per 400 milioni di euro in sostenibilità spendibili interamente entro il 2025. L’annuncio è arrivato da parte di Roberto Sancinelli, presidente e AD di Montello Spa, in occasione

del “2° Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” promosso da

Regione Lombardia.

Focus sull’innovazione: delle oltre 1 milione di tonnellate/anno di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica post-consumo e umido organico (FORSU) conferiti, l’80%, un indice record rispetto al target Ue, diventano già nuovi prodotti quali biometano, anidride carbonica

per food, fertilizzante organico e materie prime seconde plastiche.

Sul restante 20% si sta lavorando alla chiusura del cerchio delle attività di riciclo, ricavando energia per autoconsumo in sostituzione dell energia che oggi viene importata

e prodotta tramite gas naturale fossile.

Come spiega Roberto Sancinelli:

“Non è solo una questione di sostenibilità ambientale ma anche economica. Ed è importante per la Montello. Ma da qui nascono tutta una serie di iniziative con un valore di sostenibilità ambientale. Invece di gas metano, gas naturale cominciamo anche a massimizzare il recupero termico di questi residui.

Poi abbiamo due tipi di vapore, uno serve a noi e poi altri residui di acqua

che a noi non servono, acqua che noi vogliamo valorizzare insieme ai comuni limitrofi in un progetto di teleriscaldamento per le aree industriali e aree pubbliche, scuole, edifici pubblici, centri sportivi. Un progetto bilanciato”.

Verrà anche realizzato un impianto innovativo per la disgregazione molecolare delle plastiche e infine un progetto tutto proiettato nel futuro: la produzione di Idrogeno sia Verde che Blu, Idrogeno che sarà messo a disposizione anche di FNM – Ferrovie Nord Milano – per il progetto pilota del treno della

Valle Camonica:

“I tre punti di rifornimento sono Brescia con energia da rifiuti

A2A, Iseo con Montello Biometano produzione di idrogeno e Edolo

con produzione di idrogeno da idroelettrico Edison”, aggiunge Sancinelli.

Analogo coinvolgimento di Montello per i progetti dei tram interurbani delle Valli Seriana e Brembana oltre che per destinazione messa in rete di trasporto gas metano naturale per altri utilizzi.