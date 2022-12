Sostenibilità e innovazione: a Milano il Grand Prix Startup

Milano, 3 dic. (askanews) - Un evento interdisciplinare per generare nuove idee che ha visto la premiazione e di tre startup emergenti sostenibili e innovative scelte all'interno dell'ecosistema della Camera di Commercio francese in Italia. Nel palazzo della Borsa a Milano si è tenuta la prima ed...

Milano, 3 dic. (askanews) – Un evento interdisciplinare per generare nuove idee che ha visto la premiazione e di tre startup emergenti sostenibili e innovative scelte all’interno dell’ecosistema della Camera di Commercio francese in Italia. Nel palazzo della Borsa a Milano si è tenuta la prima edizione del Grand Prix Startup, che ha visto la partecipazione di startup di successo, scaleup, unicorni, venture capital, incubatori, hub tech e influencer. Sei le startup selezionate, tra le quali sono state premiate Néolithe – presentata da BPIFrance, Evogy – presentata da Leyton e Aquaseek – presentata da Fondazione Michelin Sviluppo.

“Questa giornata – ha detto Denis Delespaul, presidente della Camera di Commercio – è straordinaria perché ospitiamo per la prima volta un evento, che si ripeterà ogni anno, per fare sì che Milano diventi la capitale dell’innovazione responsabile. Capitale dell’Italia e speriamo anche dell’Europa”.

L’evento è stato aperto dall’Ambasciatore Masset, che ha sottolineato la stretta relazione, d’impresa e di innovazione, tra la Francia e l’Italia. “Si vedono sempre più intrecci tra i due ecosistemi – ha detto Christian Masset – e il punto d’incontro è Milano, che è una città di innovazione e di transizione digitale ed ecologica.

È proprio questa l’idea del digitale: siamo insieme nello stesso spazio condividendo un obiettivo, che è quello dell’innovazione responsabile”.

E Milano, per voce del suo sindaco, ha ribadito l’impegno per l’innovazione. “L’importante – ci ha spiegato Giuseppe Sala – è che escano progetti concreti, dimostrazione che le buone idee si trasformano in iniziative. Le start up le possiamo vedere a oggi, anche a Milano, purtroppo un po’ con luci e un po’ con ombre.

C’è ancora qualche difficoltà nel finanziare la crescita, molto spesso manca l’aggregazione che servirebbe, però credo che sia il momento in cui tanto può cambiare e anche con l’università c’è la volontà di fare qualcosa insieme”.

Con l’obiettivo di puntare all’innovazione e alla sostenibilità, vero grande traguardo per la nostra società.