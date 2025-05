Sostenibilità, Favero (Globe): a Castelporziano contesto unico

Roma, 31 mag. (askanews) – “La sostenibilità è la nostra missione e ringraziamo in special modo la direttrice della Tenuta presidenziale di Castelporziano e tutta la squadra del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica per aver permesso una giornata meravigliosa in un contesto unico per formare i cittadini di domani, cittadini sostenibili, che fanno grandi le nostre comunità, promuovono il rispetto dell’ambiente, dando plasticamente ed effetivamente forma al dettato costituzionale dopo la riforma dell’art.9 con l’inserimento dell’ambiente come diritto fondamentale della nostra Repubblica”.

E’ quanto ha evidenziato Matteo Favero, presidente di Globe Italia, in occasione della giornata promossa con Conai alla Tenuta presidenziale di Castelporziano che ha ospitato 200 bambine e bambini delle scuole primarie italiane nell’ambito di Riciclo di Classe, il progetto di educazione ambientale promosso da CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – in collaborazione con Globe Italia e con l’ospitalità da parte del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.