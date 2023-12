Sostenibilità, Galimberti: passare a visione biocentrica

Roma, 15 dic. (askanews) – “Per difendere la vita dobbiamo includere nei diritti dell’uomo i diritti di tutti i viventi. Dobbiamo passare da una visione antropocentrica a una visione biocentrica, in cui l’uomo venga tutelato in quanto parte del tutto. Oggi l’umanità si trova di fronte a una sfida che non è quella che ha imparato dalla sua storia, ossia la logica del nemico, ma l’umanità deve difendersi da sé stessa, da quella concezione distruttiva con cui ha agito sulla terra”.

Lo ha affermato il Professor Umberto Galimberti che ha tenuto una Lectio Magistralis in occasione dell’evento promosso dal Green Building Council Italia (GBC Italia) “La responsabilità del cambiamento per il benessere delle persone”.