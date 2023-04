Sostenibilità, il 25 e 26 maggio il Taranto Eco Forum

Roma, 24 apr. (askanews) – Appuntamento a Taranto, alla Camera di Commercio, il 25 e 26 maggio con il TEF (Taranto Eco Forum), evento pensato per diventare un punto di riferimento nell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale presentando una visione sui macro-trend collegati ai piani dell’Unione Europea, ai possibili percorsi evolutivi e alle principali progettualità in Italia su decarbonizzazione, transizione energetica,

sostenibilità e bio-risanamento.

Una “opportunità per il territorio” anche economica come spiega il presidente di Eurota ETS, Patrick Poggi.

Il TEF è realizzato in collaborazione con la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, con il contributo dell’Autorità Portuale. Occasione per mettere in connessione, in modo nuovo, grandi aziende, imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership, l’evento

è dedicato ad imprese e professionisti del territorio, occasione di incontro tra aziende, stakeholder e realtà innovative sui temi della Sostenibilità, bio-risanamento, con un focus particolare sulla Circolarità declinata in Transizione Energetica, attraverso l’organizzazione di momenti Live che hanno l’obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda ed offerta

di innovazione.

Attraverso il coinvolgimento di alcune ambasciate verrà offerto un momento di confronto con gli Enti pubblici e le aziende partecipanti sulle peculiarità dei mercati delle nazioni da loro rappresentati. Verranno realizzate sessioni internazionali a livello europeo in lingua inglese.