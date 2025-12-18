Sostenibilità, Medtronic accelera: risultati oltre gli obiettivi

Milano, 18 dic. (askanews) – Medtronic plc, azienda globale attiva nelle tecnologie medicali, ha pubblicato il suo Impact Report relativo all’anno fiscale 2025, che illustra i risultati raggiunti rispetto ai propri obiettivi di impatto sociali, ambientali e di governance e delinea il contributo dell’azienda in ambiti come salute, innovazione, persone e pianeta. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di sostenibilità che ci eravamo posti per quest’anno – ha detto Elena Busetto, Corporate Sustainability Manager di Medtronic – e alcuni addirittura li abbiamo superati.

Inoltre, abbiamo tenuto l’approvazione da parte della Science Based Target Initiative dei nostri obiettivi a breve e medio termine. Questo ci garantisce che i nostri obiettivi sono allineati con quella che è la scienza climatica”.

Tra i risultati raggiunti la riduzione dell’intensità delle emissioni dirette dell’azienda e quelle di indirette legate alla produzione dell’energia che consuma, che hanno registrato un -60% a fronte di un target del -50%. Questo risultato è stato possibile anche grazie al fatto che il 50% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili o alternative. Passi importanti sulla strada della neutralità carbonica entro il 2030 e del net zero entro il 2045.

“Guidati da una chiara strategia di impatto positivo – ha aggiunto Elena Busetto – abbiamo garantito sempre sicurezza e qualità con i più elevati standard dei nostri prodotti oltre che privacy. Abbiamo continuato a investire nell’innovazione infatti abbiamo investito più di 2,7 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, dalla IA alla robotica per migliorare quelli che sono gli outcome dei nostri pazienti, l’efficientamento dei sistemi sanitari, ma abbiamo anche investito moltissimo per preservare il nostro pianeta e siamo orgogliosi di comunicare che il nostro sito di distribuzione a rolo a Reggio Emilia qui di qui in Italia ha raggiunto la neutralità carbonica”.

Sul fronte dell’occupazione la scelta di ampliare e diversificare la propria catena di fornitura ha sostenuto 17.476 posti di lavoro, includendo non solo i grandi partner industriali, ma anche una rete estesa di piccole imprese, fornitori locali e realtà specializzate che beneficiano direttamente degli investimenti dell’azienda, generando un impatto economico complessivo di 2,2 miliardi di dollari. A ciò si aggiunge un contributo di 103 milioni di dollari destinato a iniziative filantropiche e a programmi comunitari.