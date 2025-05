Sostenibilità, Oungre (A2A): Innovazione leva decarbonizzazione

Roma, 22 mag. – Non si poteva non parlare di sostenibilità alla quarta edizione dello Young Innovators Business Forum promosso da ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori al Meet di Milano. Relatore d’accezione è stato Patrick Oungre, Group Head of Innovation, AI and R&D del gruppo A2A.

“La nostra azienda crede nell’innovazione come leva per contribuire realmente alla decarbonizzazione. Bisogna investire e fare scouting di tecnologie, che sono in continua evoluzione. Dobbiamo avere la capacità di intercettare subito gli strumenti che il mondo tech ci mette pian piano a disposizione e di accompagnare i giovani ricercatori o le start-up alle prime armi a capire che quella nuova tecnologia può far compiere il cambio di passo verso la decarbonizzazione.

Il nostro team lavora al fianco dei Giovani Innovatori proprio per aiutarli a far sì che la loro tecnologia contribuisca a cambiare il mondo”, ha detto Oungre.

Sul fronte degli investimenti, ha aggiunto, “l’Italia ancora sconta a livello europeo un po’ di lentezza nel comprendere che, per sviluppare veramente l’ecosistema, le risorse erogate devono essere importanti. Oggi l’investito nel nostro Paese ammonta a poco più di un miliardo di euro all’anno in venture capital, mentre Germania e Francia presentano numeri superiori di otto-nove volte. Se vogliamo contribuire allo sviluppo italiano, dunque, dobbiamo cambiare passo e farlo in fretta. L’Italia si merita di essere protagonista dell’innovazione”.

In collaborazione con Angi