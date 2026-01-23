Sostenibilità, Pecoraro: agricoltura biologica priorità

Roma, 23 gen. (askanews) – “L’agricoltura biologica è una priorità che perseguo da tempo: già nel 2000, da Ministro delle Politiche Agricole, introdussi una tassa sui fitofarmaci proprio per finanziare la ricerca nel settore e promuovere la sostenibilità ambientale e alimentare”.

Con queste parole il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, lancia il convegno “Biocontrollo.

Le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili”, dedicato al tema cruciale del biocontrollo delle colture. L’evento, promosso da Fondazione UniVerde, Università degli Studi di Napoli Federico II e Rete Nazionale Istituti Agrari – Re.N.Is.A. con il patrocinio del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), si svolgerà a Roma, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 10:00, presso il Parlamentino Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Via XX settembre, 20) con la media partnership di Rai Pubblica Utilità e Rai Radio 1 e in diretta streaming su Radio Radicale e con la partnership di Bayer.

“L’attenzione rivolta al convegno dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è rilevante – prosegue Pecoraro Scanio – poiché conferma l’opportunità di fare sistema per consolidare un’agricoltura biologica di qualità, ambito in cui l’Italia detiene una leadership internazionale, ed aumentare la disponibilità di soluzioni innovative di biocontrollo a disposizione degli agricoltori”.

Un passaggio fondamentale riguarda il sostegno alla nuova generazione di agricoltori “in particolare giovani e donne che oggi investono con convinzione in un modello di agricoltura sostenibile, moderna e tecnologica, che tenga in considerazione un approccio integrato. Ecco perché è importante che anche le realtà industriali del settore chimico investano verso soluzioni di biocontrollo. È una sfida strategica – conclude il Presidente della Fondazione UniVerde, Pecoraro Scanio – per garantire ai consumatori alimenti con standard di salubrità sempre più elevati”.