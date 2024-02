Sostenibilità, Sanofi Chc Italia ottiene la Certificazione B Corp

Milano, 1 feb. (askanews) – Sanofi Consumer Healthcare Italia conquista la Certificazione B Corp, importante attestato internazionale che riconosce il forte impegno della società per la sostenibilità sociale e ambientale. “Siamo un’azienda benefit – spiega ad askanews Matteo Scarpis, General Manager di Sanofi Consumer Healthcare Italia -. Ci occupiamo di produrre e distribuire farmaci da banco, quindi senza prescrizione da parte del medico, e abbiamo brand come Enterogermina, che si occupa dell’intestino, abbiamo Bisolvon, Malox, abbiamo vari brand in realtà molto conosciuti. Siamo estremamente orgogliosi perchè riusciamo a entrare all’incirca nella metà delle case degli italiani in questo modo riusciamo a migliorare la qualità della vita di circa la metà degli italiani”.

Tutti brand che da oggi potranno esporre sulla propria confezione il logo B Corp: “Da oggi abbiamo acquisito la certificazione B-Corp – prosegue il general manager di Sanofi Chc Italia -. Questo vuol dire che ci siamo impegnati anche formalmente oltre a quello che abbiamo già fatto per un impatto sulle persone con cui lavoriamo, quindi nostre persone: siamo una realtà di circa 400 persone, e dal punto di vista delle comunità con cui collaboriamo: questo lo facciamo attraverso i nostri brand”.

Una strategia di sostenibilità che si basa su pilastri ben definiti. “Il primo è relativo alle nostre persone, quindi la cura e l’attenzione nei confronti delle nostre persone – ci racconta Luisa Barba, Communications and Sustainability Head di Sanofi Consumer Healthcare Italia -. Il secondo pilastro lavora sulle comunità, sostegno alle comunità vulnerabili. Abbiamo una partnership in atto, attivata a ottobre dello scorso anno, con Save The Children e Enterogermina, integratori alimentari per fare supporto ai bambini e in particolar modo facendo educazione rispetto a corretti stili di vita e pratiche alimentari”.

“Terzo punto l’ambiente – sottolinea ancora la manager -. Negli ultimi 4 anni abbiamo ridotto del 22% le emissioni di gas serra, un dato sicuramente importante visto il raddoppio della produzione negli ultimi anni nello stesso periodo, e lavoriamo anche ovviamente per ridurre l’utilizzo di acqua nel ciclo produttivo e per utilizzare sempre di più energia elettrica da fonti rinnovabili”.

Sanofi Consumer Healthcare Italia entra così nel circuito delle aziende certificate da B Lab, il network globale di organizzazioni non profit che si pone l’obiettivo di accelerare la transizione sostenibile promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.

“B Lab Italia rappresenta in Italia il movimento delle aziende che hanno deciso di unirsi insieme per ottenere la certificazione B Corp per migliorare il sistema economico, dal punto di vista del beneficio verso tutte le persone, verso le comunità, verso il Pianeta – puntualizza Anna Puccio, Managing Director B Lab Italia -. A oggi ci sono 267 B Corp, inclusa anche Sanofi Chc, e lavoriamo per diventare sempre di più e avere più impatto”.