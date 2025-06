Sostenibilità, Tasca (A2A): valori e Idee in piano industriale

Roma, 24 giu. (askanews) – “Noi crediamo che le città possano essere rese più sostenibili innalzando l’uso dell’elettricità in luogo del gas perchè l’effetto di sostituzione è vantaggioso per le città e dall’altro lato migliorando progressivamente le modalità con cui ci muoviamo in città, consumiamo e smaltiamo quelli che sono i nostri rifiuti e usiamo avere ambienti idonei ad accogliere una popolazione che invecchia ad esempio avendo centri di raffrescamento laddove i privati non sono magari in grado di pagarsi un condizionatore nelle case.

Questi sono i valori e le idee ai quali ispiriamo la nostra attività quotidiana e sono le idee che abbiamo riflesso nel nostro piano industriale che ha un orizzonte decennale”.

Lo ha affermato Roberto Tasca, presidente di A2A, che ha partecipato a Milano all’evento di GBC Italia dal titolo “Città resilienti, città vivibili”.