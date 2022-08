Sostenibilità, Toyota: “Vogliamo andare oltre le zero emissioni”

Rimini, 25 ago. (askanews) – La sostenibilità è uno dei valori fondamentali per Toyota che ha l’ambizione di contribuire a creare un mondo migliore grazie a soluzioni tecnologiche e di mobilità. Dei nuovi progetti ha parlato Andrea Saccone, responsabile relazioni esterne Toyota Italia, al Meeting di Rimini.

“Tutto viene racchiuso in una parola che chiamiamo Beyond Zero che vuol dire ‘provare ad andare oltre’, oltre le zero emissioni. Siamo già alle zero emissioni.

Il nostro approccio per la mobilità è multitecnologico, quindi sviluppiamo soluzioni a bassissime emissioni come il full hybrid e full hybrid plug in, ma anche l’elettrico a batteria e l’auto elettrica alimentata a idrogeno”.

Toyota non si concentra solo sui clienti in cerca di un’automobile, ma studia una mobilità sostenibile a 360 gradi. “Abbiamo appena lanciato un nostro marchio, Kinto – ha spiegato Saccone – che offre soluzioni di mobilità ad esempio di noleggio di auto da un minuto a cinque anni, ma anche anche altre soluzioni come il car pooling o forme di mobilità integrata che prescindono dall’utilizzo di un’automobile.

Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutte le persone la libertà di movimento”.