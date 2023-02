Home > Askanews > Sostenitori di Vincenzo Vecchi in attesa al tribunale di Lione Sostenitori di Vincenzo Vecchi in attesa al tribunale di Lione

ilano, 24 feb. (askanews) – I sostenitori dell’attivista italiano Vincenzo Vecchi, un rifugiato in Francia ricercato dall’Italia dopo la sua condanna per violenze al vertice del G8 di Genova nel 2001, si sono radunati davanti al tribunale di Lione in attesa che la corte d’appello si pronunci sulla richiesta di estradizione da parte delle autorità italiane.

