Roma, 17 dic. (askanews) – Esce su tutte le piattaforme e in radio “Sotto La Luna”, primo singolo di Virginia, nipote di Iva Zanicchi. Musica e testo Giuseppe Santamaria/ G-laspada per Luvi Records di Michela Ansoldi, prodotto da Atmosfera Blu.

Una musica accattivante per un testo che scivola leggero, trascinandoci a ballare. Un brano dedicato alla luna, che tutto sa e tutto vede: “Sotto La Luna” si esprimono desideri e si sogna il domani e lei con il suo sguardo amorevole, concede tregua alla frenesia del giorno.

Nel video, Virginia balla sorridendo indossando la sua giovane età, la voglia di vivere il presente e lo sguardo al futuro, con gli occhi attenti di chi, quel domani, vuole farlo suo. Giuseppe Santamaria, che insieme a Giuseppe La Spada ne ha firmato testo e musica, dichiara: “Ho scritto pensando ad una vocalità ben definita, che avevo in testa. Quando Iva Zanicchi ha ascoltato il pezzo, si è illuminata e ha pensato a Virginia, sua nipote.

Sotto La Luna è nato dalla musica, con un ritornello “facile” che potesse trascinare: da lì l idea, di una giovane donna che a piedi nudi, libera e felice, balli sotto la luna. Un atmosfera magica, per vivere il momento e assaporarne il gusto. Virginia ha interpretato il brano, riuscendo a sorprendere le mie aspettative a conferma che Iva, come sempre, non si era sbagliata!”.

“L’ho sentito mio da subito – afferma Virginia- perché con la sua freschezza, parla in qualche modo di me, che sono “colorata” e leggera. Per me rappresenta una sfida: la musica mi è sempre piaciuta e ho sentito che era il momento di “provare e provarmi”. Nella vita sono molto realista e pragmatica, ma voglio sperimentare senza farmi troppe domande. Sotto la Luna ci si può concedere la libertà di ballare, perché la notte è solo nostra ed è al presente che voglio pensare”.