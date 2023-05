C’è una doppia offerta molto interessante su due prodotti targati Dyson nel sottocosto di Unieuro, la cui scadenza è fissata a giugno 2023: in sconto ci sono un’aspirapolvere e un purificatore d’aria. Scopriamo di più su questi prodotti e le relative offerte.

Due maxi offerte targate Dyson nel sottocosto di Unieuro, in scadenza nel mese di giugno 2023: scoprile subito

Il primo prodotto è l’aspirapolvere Dyson V10 Origin, appartenente alla collezione rossa. È disponibile in offerta a 329 euro, con uno sconto del 31% rispetto al costo di listino, pari a 479 euro. È possibile acquistarlo con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero con PayPal e Klarna da 109,66 euro al mese.

La consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, per quanto riguarda il Dyson V10 Origin, è stimata tra il 1 ed il 3 Giugno 2023,mentre il ritiro in negozio può essere scelto direttamente nel punto vendita più vicino.

È in sconto anche il purificatore d’aria Dyson Purifier Cool AutoReact, in vendita a 399 euro, con sconto del 33% sul prezzo di listino di 599 euro. Anche in questo caso, solo con Unieuro, è possibile procedere all’acquisto con pagamento in tre rate mensili con Klarna e PayPal a tasso zero ed interessi zero a 133 Euro.

La consegna del purificatore d’aria è stimata tra il 1 ed il 3 Giugno 2023, e per il ritiro in negozio si applicano le stese condizioni del Dyson V10 Origin.