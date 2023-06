Sottomarino disperso, "come un ago nel pagliaio, prego per loro"

Milano, 22 giu. (askanews) – “E’ un avventura che non dimenticherò mai, ha segnato la mia vita”. Parla così Tom Zaller, produttore di una mostra sul Titanic, che nel 2000 ha compiuto il viaggio verso il famoso relitto a bordo di un sommergibile. In questi giorni, in pieno dramma Titan, è stato interpellato per avere informazioni sulla sua esperienza di questa esplorazione.

“Man mano che si scende in profondità, diventa tutto sempre più scuro. C’è pochissima luce perché si vuole conservare la batteria per quando si raggiunge il fondo. Quindi è un ambiente estremamente buio”, ha spiegato Zaller, che ha raccontato di aver conosciuto Paul-Henry Nargeolet uno dei cinque membri dell’equipaggio del Titan disperso negli abissi marini. “Non lo vedo da molti anni ma sicuramente lo conosco e conosco anche Stockton Rush, che è il proprietario di OceansGate, ho comunicato con lui. Mi scrisse un’e-mail proprio prima della partenza perché la mia mostra sul Titanic sta per essere inaugurata a Los Angeles. E avremmo lavorato insieme per utilizzare alcune nuove riprese”.

“Io sono stato in un sommergibile per 12 ore, otto ore sul fondo e tutto funzionava. Loro sono lì da quasi quattro giorni e spero e prego che stiano bene e li trovino. È un lavoro molto complesso”, ammette Zaller. “È un ago in un pagliaio. Se trovano il sommergibile sarà fantastico. Voglio dire, mi sembra che tutte le persone giuste ci stiano lavorando e spero in Dio che li trovino”.