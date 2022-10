Sottomarino russo al largo della Francia, è il Novorossiysk ed il prefetto marittimo Olivier Lebas ha fornito la sua interpretazione dell'accaduto

Un sottomarino russo è stato avvistato al largo della Francia, è il Novorossiysk ed era in emersione: i media spiegano che il battello sarebbe stato intercettato in superficie assieme ad un rimorchiatore. Il Novorossiysk è statoavvistato al largo delle coste della Bretagna e dopo la “spazzata” radar e la conferma a vista è stato scortato dalle navi della Marina francese.

Sottomarino russo al largo della Francia

I fatti sono accaduti lo scorso 29 settembre. La notizia è stata data in queste ore dall’emittente Bfmtv, che ha spiegato come il sottomarino Novorossiysk sia stato intercettato a un centinaio di chilometri dalla costa francese. Il battello si muoveva in superficie insieme al rimorchiatore russo Sergey Balk.

Perché era in superficie e “a vista”

Ed Olivier Lebas, prefetto marittimo dell’Atlantico e comandante della zona marittima atlantica, su Telegram ha scritto che “il fatto che il sottomarino si muovesse in superficie nel contesto della guerra e delle tensioni generate intorno all’Ucraina assume un significato del tutto particolare“.

Quale? Due letture: o il sottomarino era in fase di snorkeling forzato, il che spiegeherebbe la presenza di una nave-traino, oppure data la sua collocazione ha ritenuto di non doversi occultare per non ingenerare tensione e magari scatenare un episodio conflittuale.