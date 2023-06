Dopo giorni infruttuosi di ricerche, la Guardia Costiera americana ha affermato ieri in conferenza stampa che il sottomarino Titan è imploso, uccidendo i membri dell’equipaggio e i passeggeri che trasportava a bordo. Sulla vicenda si sono espresse tante personalità, tra di loro anche James Cameron, il regista del film campione d’incassi ‘Titanic‘.

James Cameron sulla tragedia del sottomarino: “Avvertimenti inascoltati”

Il regista canadese James Cameron, noto per tante sue opere cinematografiche, ma forse soprattutto per il capolavoro ‘Titanic‘ uscito nel 1997, ha parlato della tragedia del sottomarino imploso. Cameron fu il primo a imergersi negli oceani con un sommergibile da lui stesso progettato, ma assicura che “Nella comunità c’era già grande preoccupazione per il Titan. L’implosione è l’incubo con cui tutti abbiamo convissuto.” Il regista ha commentato: “Che una tragedia simile, in cui gli avvertimenti sono rimasti inascoltati, si sia verificata nello stesso identico luogo del Titanic, con tutte le immersioni in corso in tutto il mondo, credo sia semplicemente stupefacente.”

Le analogie con la storia del Titanic

Ma Cameron non si è fermato qui e ha parlato di vere e proprie analogie tra la storia del Titan e quella del Titanic: “Mi colpisce la somiglianza con il disastro del Titanic, dove il capitano fu ripetutamente avvertito della presenza di ghiaccio davanti alla sua nave, eppure si lanciò a tutta velocità in una distesa di ghiaccio in una notte senza luna, causando la morte di molte persone.” Il regista ha anche spiegato di aver consciuto di persona una delle vittime, l’esploratore oceanico francese Paul-Henri “PH” Nargeolet. “E’ una comunità molto piccola. Conoscevo PH da 25 anni. Che sia morto tragicamente in questo modo è quasi impossibile per me da elaborare”.