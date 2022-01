Sottosegretario Sileri: il peggio della pandemia è passato

Milano, 25 gen. (askanews) – “Il mio destino politico è segnato con la legislatura perché poi io torno a fare il chirurgo. Si vede quasi la fine della pandemia. Non sono molto preoccupato, ci sono ancora alcune cose da fare, aggiustare il green pass e alcune regiole in base all’andamento dei dati. Il peggio della pandemia è passato”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando a margine fuori dal Parlamento dove è in corso l’elezione del presidente della Repubblica.