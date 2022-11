Spacca auto e moto con una mazza: arrestato 23enne a Milano

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato a Milano mentre danneggiava con una mazza alcune auto parcheggiate in strada.

Danneggia auto con una mazza: arrestato 23enne a Milano

Nella serata di giovedì 24 novembre un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di aver danneggiato con una mazza alcune auto e moto parcheggiata in via Mani, in zona Turati, a Milano.

Alcuni passanti hanno iniziato a segnalare al 112 la presenza di un uomo intento spaccare i vetri di alcune auto nella via, senza un apparente motivo.

Così è intervenuta immediatamente una volante della questura che ha colto sul fatto il 23enne, mentre stava danneggiando una Toyota Yaris.

Accortosi dell’arrivo della volante, il ragazzo ha provato a scappare, ma è stato subito fermato, con l’accusa di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Oltre il danno, la beffa

Secondo i dati della polizia locale però nel 2021 la maggior parte delle vetture danneggiate non avevano la copertura assicurativa

L’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Granelli, lo scorso luglio aveva garantito una stretta sulle auto sprovvite di assicurazione nelle zone del centro di Milano: “Nel corso del mese di luglio sono stati effettuati 30 posti di blocco in città per far emergere proprio questo tipo di irregolarità amministrative ed è intenzione dell’amministrazione continuare con questi controlli a tappeto anche nei prossimi mesi“.