Spaccio metanfetamine e prostituzione, 47 misure cautelari

Roma, 24 mar. (askanews) – Vasta operazione dei carabinieri della compagnia di Roma Centro, con la collaborazione dei comandi provinciali di Roma e Prato contro un’organizzazione internazionale dedita allo spaccio di metanfetamine e allo sfruttamento della prostituzione cinese.

Disposte misure cautelari nei confronti di 47 cittadini cinesi, filippini e italiani (19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora), emesse dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti del tipo metamfetamina e associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione. Dalle indagini, partite nel 2021, è emerso che il gruppo aveva stabilito un solido canale di approvvigionamento con la Grecia.