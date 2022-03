“Space Cowboy”: il primo album da solista di Tommaso Paradiso

Roma, 2 mar. (askanews) – Esce venerdì 4 marzo “Space Cowboy”, il nuovo album di Tommaso Paradiso, il primo da solista, al quale seguirà l’omonimo tour, riprogrammato nei teatri a partire dal 25 marzo 2022.

Un disco nato durante la pandemia, ma che non parla di Covid. “E’ un disco che come gli altri è nato in una fase particolare della vita. Non parlo assolutamente di pandemia, o di Covid, parlo di emozioni, di cose che vivo, che leggo e guardo”.

Nel disco si ritrova la tradizione malinconico-romantica di Tommaso Paradiso, affiancata da alcune canzoni ritmate e due pezzi rock.

“C’è un filo conduttore a livello estetitco perché ogni canzone racconta una storia a sè. Ma a livello di album ha un suono molto preciso, quello sì”.

Il 26, 27 e 28 aprile uscirà nelle sale “Sulle Nuvole”, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi.

Mentre dal 25 marzo partirà lo “Space Cowboy Tour”

“Da questo tour ci aspettiamo una specie di best of di canzoni che vanno dal 2011, da Volume 1, passando per Fuori campo, Love fino a Space Cowboy. Metteremo in scena tutte le canzoni, ci divertiremo, sarà un concerto molto suonato, molto rock, pochi fronzoli. Andiamo là e spacchiamo, e suoniamo”.