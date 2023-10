"Space mission", a Parigi la mostra permanente dedicata allo Spazio

Parigi, 20 ott. (askanews) – Un balzo verso Marte o verso Europa, una delle lune ghiacciate di Giove. O, ancora, un tour della Stazione Spaziale Internazionale o nelle case-caverna che costruiremo sulla Luna.

Uno straordinario viaggio, nel tempo e nello Spazio, ridotto a pochi secondi grazie alla realtà virtuale. Ma non solo… Sono le straordinarie attrazioni presenti a Space Mission, la nuova mostra permanente in allestimento alla Città della scienza e dell’industria di Parigi. Il team tecnico sta lavorando ai preparativi finali per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente.

“Faremo vivere ai visitatori un grande spettacolo dove diventeranno essi stessi esploratori – ha spiegato la curatrice, Sophie Lecuyer – li inviteremo a vivere un viaggio fino ad Europa che è una delle lune di Giove. Quindi, non sto svelando il segreto. Invito tutti a venire a vivere questo spettacolo che sarà piuttosto impressionante e molto coinvolgente. I visitatori potranno scoprire questo bellissimo modello a grandezza naturale per vedere come si vive sulla Stazione spaziale. Li inviteremo ad andare sulla Luna, faremo proiezioni nel tempo, visiteremo una base lunare e metteremo, letteralmente, i piedi sulla Luna. L’idea è di spiegare ai visitatori come vivremo sulla Luna. Cosa possiamo usare come risorsa e quali sono le tecnologie che dobbiamo sviluppare per poter vivere lì”.

Aperta al pubblico da lunedì 23 ottobre 2023, la mostra parigina – divisa in 5 sezioni – invita ciascuno di noi a mettersi nei panni di un astronauta per vivere in prima persona un’esperienza immersiva che sembra un sogno galattico ad occhi aperti.