Space X cerca studenti per stage: pagati per risolvere problemi

Milano, 20 nov. (askanews) – L’ingegner Mauro Prina, ex NASA e oggi director of thermal della missione Space X di Elon Musk è intervenuto al salone Orientamenti di Genova, appuntamento nazionale dedicato all orientamento scolastico. Ai ragazzi ha raccontato che l età media di chi lavora in Space X è di 30 anni e che cercherà stagisti non certo per fargli fare fotocopie ma per aiutarlo a risolvere problemi che non riescono a risolvere.

Nessuno stage gratuito: il lavoro viene pagato l’80% dello stipendio intero.