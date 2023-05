Al via la seconda missione privata di SpaceX, Axiom-2. Si tratta del secondo viaggio privato della storia che ha visto alcuni turisti terrestri giungere presso la Stazione spaziale internazionale, ma bisogna precisare che non si tratta esclusivamente di “privati cittadini”. Il Falcon 9 di SpaceX (azienda fondata dal magnate sudafricano Elon Musk) è stato lanciato domenica 21 maggio alle 23:37, per raggiungere la Stazione spaziale la mattina di lunedì 22 maggio. I turisti spaziali dovrebbero rimanere in orbita per almeno otto giorni.

SpaceX, al via la seconda missione privata: chi sono i turisti?

Come informa Passione Astronomia, a bordo del razzo sono presenti i primi due astronauti originari dell’Arabia Saudita: Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi, l’ex astronauta della NASA Peggy Whitson e l’investitore John Shoffner. Per quanto riguarda Whitson, lei ora lavora con Axiom e vanta diversi record, tra cui quello di essere l’americana ad aver trascorso più tempo nello spazio (665 giorni).

Peggy Whitson: “Pronti ad andare”

Prima di partire, Peggy Whitson ha ammeso, tramite alcune dichiarazioni riportate da Panorama: “Ci sentiamo davvero pronti ad andare. Axiom-2 è un precursore di dove siamo diretti”. Non è ben chiaro quanto sia costata la missione, ma ogni partecipante ha pagato la bellezza di 55 milioni di dollari per potervi prendere parte.