SpaceX, Crew Dragon 3 inizia la sua missione sulla ISS

Roma, 12 nov. (askanews) – La capsula Crew Dragon 3 di Space X con a bordo quattro astronauti, tre americani e un tedesco, ha attraccato presso la Stazione Spaziale Internazionale. Sono partiti dalla Florida e il lancio è stato rinviato più volte, in particolare a causa delle condizioni meteo.

Il comandante Raja Chari, Tom Marshburn, Kayla Barron e Matthias Maurer resteranno in orbita per sei mesi. “Grazie Kathy e grazie a tutta la squadra della Nasa – ha detto Raja Chari – come hai detto tu è stato bello lavorare sul veicolo, tutti abbiamo amato il viaggio lassù, è andato tutto liscio, più di quanto potessimo immaginare.

E quella sensazione di passare al secondo stadio è stata semplicemente fantastica. Un bellissimo viaggio”.

I quattro sostituiscono l’equipaggio 2, che ha lasciato la ISS pochi giorni fa. La missione è la terza operativa fornita da SpaceX per conto della Nasa. Ma questa è in realtà la quinta volta che la compagnia di Elon Musk lancia persone in orbita: prima di Crew-1 e Crew-2, una missione di prova (Demo-2) aveva inviato due astronauti sull’ISS.

E a settembre, SpaceX aveva anche lanciato quattro turisti per tre giorni nello spazio, in una missione indipendente.