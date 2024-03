Boca Chica (Texas), 14 mar. (askanews) - È andato tutto bene, SpaceX ha effettuato il terzo lancio di prova di Starship, il razzo più potente del mondo, vitale per i piani della Nasa di far sbarcare gli astronauti sulla Luna e per l'idea di Elon Musk di colonizzare eventualmente Marte. Il decollo ...

Boca Chica (Texas), 14 mar. (askanews) – È andato tutto bene, SpaceX ha effettuato il terzo lancio di prova di Starship, il razzo più potente del mondo, vitale per i piani della Nasa di far sbarcare gli astronauti sulla Luna e per l’idea di Elon Musk di colonizzare eventualmente Marte. Il decollo dalla base dell’azienda di Boca Chica nel Texas è avvenuto intorno alle 8:25 ora locale (13:25 GMT) ed è stato trasmesso in diretta su un webcast visto da oltre 1,5 milioni di persone.

Due tentativi precedenti si erano conclusi con esplosioni spettacolari, anche se tecnicamente in sé questo non è necessariamente una cosa negativa: l’azienda ha adottato un approccio rapido che va per tentativi ed errori per accelerare lo sviluppo. Una strategia che ha portato successi in passato.