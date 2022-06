Spacey accusato di molestie sessuali a Londra, esce su cauzione

Roma, 16 giu. (askanews) – L’attore americano Kevin Spacey, accusato di molestie sessuali da tre uomini nel Regno Unito, esce dal tribunale di Londra. Il giudice ha deciso di liberarlo sotto cauzione fino alla prossima udienza, prevista il 14 luglio, e che si terrà al tribunale di Southwark, a Londra.

I casi che riguardano Spacey, 62 anni, sono avvenuti tra il 2005

e il 2013. Deciso a far valere la sua innocenza, la star di “House of Cards”, la cui carriera è già bloccata per delle accuse legate allo scandalo Weinstein, è apparso calmo e fiducioso alla Westminster Magistrates Court.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)