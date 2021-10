Spada di un crociato di 900 anni fa recuperata da un sub al largo di Israele

Al largo della città di Haifa, in Israele, un sub ha recuperato una spada risalente a 900 anni fa, probabilmente usata durante le crociate.

Importante ritrovamento storico a largo di Israele, un pezzo unico e prezioso rinvenuto quasi causalmente: è stato un sub ad aver recuperato una spada di 900 anni fa, probabilmente appartenente a un crociato.

Spada di un crociato recuperata in Israele

È stato Shlomi Katzin, al largo della città di Haifa, a ritrovare la spada di 900 anni fa, notata in mezzo a rottami di ancore rimasti sul fondale marino.

L’arma è lunga circa un metro ed è particolarmente pesante, anche a causa di organismi marini e conchiglie che la ricoprono.

Riferendo la notizia, che in breve tempo ha fatto il giro del mondo, il Dipartimento israeliano per le antichità ha fatto sapere che la spada giaceva sul fondo marino, coperta da uno strato di sabbia. Notando la sua presenza, il sub ha estratto l’arma, evitando che fosse nuovamente ricoperta da sabbia e detriti.

Spada di un crociato recuperata in Israele consegnata al Dipartimento per le antichità

Dopo averla prelevata, il sub l’ha consegnata al Dipartimento per le antichità. La lama è di circa un metro e l’elsa di 30 centimetri.

Appena sarà ripulita, la spada verrà esposta e mostrata al pubblico.

Spada di un crociato recuperata in Israele: “È in perfette condizioni”

Nir Distelfeld, ispettore del Dipartimento delle antichità, ha commentato: “La spada è in condizioni perfette.

È un reperto bello e raro, evidentemente appartenuto a un cavaliere crociato”.

Quindi ha sottolineato: “Desta grande emozione imbattersi in un oggetto personale di quell’epoca. È un balzo nel tempo”.