Spagna, 24enne annega nel fiume mentre cerca di salvare il suo cane

Si getta nel fiume per salvare il cane ma muore annegato: è la tragica fine di un 24enne in Spagna. L'uomo era un ex militare e appassionato di boxe.

Paul Lebihan, 24 anni, è morto annegato nel fiume Bolulla, in Spagna, mentre tentava di salvare il proprio cane. L’animale stava per essere portato via dalla corrente.

Ragazzo di 24 anni morto annegato per salvare il cane

Paul Lebihan, pugile dilettante britannico di 24 anni, è annegato mentre cercava di salvare il suo cane, trascinato dalla corrente di un fiume spagnolo Bolulla, che attraversa la comunità autonoma Valenzana.

L’ex marinaio della Royal Navy , morto lunedì 9 maggio, era originario di Gateshead, cittadina britanica, è stato tirato fuori dall’acqua privo di sensi vicino a una cascata nei pressi di Fuentes del Algar, a mezz’ora di auto a nord di Benidorm. La Polizia ha confermato che dopo l’annegamento sarebbe stato travolto dalla corrente.

Il ricordo di Paul e la raccolta fondi

Il militare si era formato presso l’HMS Raleigh, il più grande istituto di addestramento della Royal Navy, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Inoltre, era un appassionato pugile dilettante. Amici, parenti e persone care hanno reso omaggio a Paul, descrivendolo come un «uomo straordinario e altruista con un cuore d’oro».

I suoi parenti hanno creato una raccolta fondi GoFundMe con obiettivo di £ 15.000 per aiutare la famiglia a portare a casa il corpo del 24enne e contribuire alle spese del funerale. Al momento già metà della cifra è stata riscossa.