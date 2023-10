Roma, 6 ott. (askanews) – Sono 496 i migranti arrivano al porto di Granadilla a Tenerife, nell’arcipelago delle Canarie, in Spagna, dopo essere stati trasferiti dalla Guardia Civile spagnola via nave dall’isola di El Hierro, la più piccola e più sud-occidentale delle isole dell’arcipelago delle Canarie, dove sono attraccati. Gli arrivi si moltiplicano dall’inizio dell’anno alle Canarie, altra porta d’ingresso per i migranti in Europa. Immagini Afptv